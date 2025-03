Neymar chegará a quase 600 dias longe da seleção após corte

Neymar não disputará as Eliminatórias pela seleção brasileira na próxima Data Fifa e, com o corte, pode completar 600 dias afastado de jogos com a camisa verde e amarela.

O meia-atacante está fora dos jogos contra a Colômbia, dia 20, em Brasília, e a Argentina, em 25 de março, em Buenos Aires, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda.

A última participação de Neymar com a camisa do Brasil foi no dia 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e ficou pouco mais de um ano distante dos gramados.