João Fonseca supera alemão e avança às quartas de final do Challenger de Phoenix

João Fonseca derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, nesta sexta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O prodígio brasileiro de 18 anos venceu o ex-número 21 do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3. A partida começou com 50 minutos de atraso por causa da chuva.

O brasileiro vai enfrentar o francês Hugo Gaston, 93º do mundo, pelas quartas de final. Ele se classificou após vencer o norte-americano Reilly Opelka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3 em 1h26 de partida.

O duelo com o alemão foi equilibrado. Número 80 do ranking, Fonseca dominou o primeiro set e quebrou o saque do adversário por três vezes. Jan-Lennard abusou dos erros e viu o brasileiro fechar a parcial em 6/1, com apenas 25 minutos.