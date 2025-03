Ex-técnico do Palmeiras e Botafogo é punido por manipulação de resultados

O técnico Estevam Soares, ex-Palmeiras e Botafogo, foi punido nesta quinta-feira (14) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso envolvendo manipulação de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O treinador de 68 anos, que estava no Patrocinense, foi condenado a pagar R$ 20 mil por não denunciar o esquema fraudulento. A reportagem busca contato com o profissional e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

O caso é referente ao jogo entre Inter de Limeira e Patrocinense, realizado em 1º de junho do ano passado, que terminou com vitória do time paulista por 3 a 0. Sete integrantes do clube mineiro, incluindo o técnico Estevam Soares, foram investigados após a Sportradar, empresa especializada em integridade e detecção de fraudes em eventos esportivos, notificar o STJD com um relatório indicando "provas claras e incontestáveis" obtidas em mercados de apostas, alertando que o resultado da partida foi manipulado com o objetivo de obter ganhos patrimoniais ilícitos.

Estevam Soares foi denunciado por infrações ao artigo 66 do Regulamento Geral de Competições (RGC), e 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que versam sobre infrações desportivas. Ele teve o celular apreendido pela Polícia Federal, que realizava investigação paralela ao STJD, e encontrou mensagens entre o dirigente Anderson Ibrahin Rocha e Edivaldo Ramalho Da Silva afirmando que um esquema seguro de manipulação precisaria da participação do treinador.