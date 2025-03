Corinthians tem fim de jejum como maior motivação no Paulistão contra o Palmeiras: 'Dar a vida'

Desde 2019, o Corinthians não sabe o que é comemorar um título no futebol profissional. Neste domingo, a equipe inicia a disputa com o Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista, para dar uma alegria ao torcedor logo após eliminação precoce na Libertadores, ainda na terceira fase, diante do Barcelona de Guayaquil. E alcançar o primeiro objetivo do elenco alvinegro nesta temporada.

"Nosso objetivo, desde o começo do ano, é voltar a ganhar um título com o Corinthians. Nosso maior objetivo é esse. Que esse grupo de jogadores, treinador, diretoria, funcionários, fique na história do clube", disse Ángel Romero, capitão do Corinthians, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) às vésperas da decisão.

Ao longo dos últimos anos, o Corinthians observou o crescimento do Palmeiras, dentro e fora de campo, e se estagnou, em meio ao aumento da dívida e más gestões profissionais. A equipe chega à primeira decisão do Estadual desde 2020, enquanto o time alviverde esteve nas últimas seis e empilhou quatro títulos. E na sequência de três títulos consecutivos, o Palmeiras decidiu todas as finais no Allianz Parque.