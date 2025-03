Vice nas duas últimas edições, Medvedev vibra muito com nova vaga na semifinal em Indian Wells

Arthur Fils saca forte e corre para a rede para o voleio, Daniil Medvedev salva e obriga o francês a mandar para fora. O nono ponto no tie-break (9 a 7) garante a vitória do russo, que sai saltitante após avançar à semifinal do ATP 1000 de Indian Wells em duro jogo de três sets. Vice-campeão nas duas últimas edições do torneio do deserto norte-americano, o cabeça de chave 5 volta à semifinal com 6/4, 2/6 e 7/6 (9/7).

Foram 2h26 de batalha, com o forte vento se tornando um oponente a mais no set decisivo. Fils salvou dois match points, mas viu o russo vibrar como um estreante quando fechou na terceira tentativa. Depois de sair saltitante pela quadra, o russo celebrou o triunfo sofrido.

"Perdi muitas partidas apertadas este ano em que eu poderia ter vencido ou deveria ter vencido, talvez, não tenho certeza. Mas partidas apertadas em que fica um pouco 50/50. Quanto mais você as perde, mais você pode começar a perder a confiança em momentos apertados", Dise Medvedev, para explicar a comemoração de alívio.