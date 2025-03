United vira sobre a Real Sociedad com pênaltis questionáveis e vai às quartas da Liga Europa

OUTROS RESULTADOS

Surpreendido na Holanda com derrota por 1 a 0 para o AZ Alkmaar, o Tottenham não demorou a igualar a série. Atuando em casa, saiu em vantagem com gol de Wilson aos 27 minutos. A defesa holandesa saiu errado, Solanke pegou o "presente" e serviu o atacante.

O alívio veio na largada da etapa final, com Maddison batendo firme de dentro da área e anotando o segundo e, pela primeira vez na série, deixando o Tottenham tranquilo e com a vaga. Mas Koopmeiners recolocou os adversários no jogo ao descontar. O desespero durou pouco, com Odoberg anotando o terceiro e garantindo o avanço com 3 a 1.

O Lyon não teve trabalho diante do Steaua Bucareste. Depois de fazer 3 a 1 na Romênia, os franceses voltaram a ganhar, desta vez em seus domínios, com goleada de 4 a 0. Mikautadze abriu o marcador logo aos 26 minutos. Antes do descanso, troca de passes na área e chute no ângulo de Nuamah. Na etapa final, a dupla artilheira voltou à ação. Mikautadze e Nuamah definiram a surra.

Com boa vantagem de 3 a 1 sobre o Fenerbahçe conquistava na Turquia, o Rangers levou um susto no último minuto da etapa inicial ao ficar em desvantagem, com gol de Szymanski. A vantagem desapareceu com os gregos ampliando, novamente com Szymanski, e a definição foi à prorrogação.

A última vaga às quartas de final acabou nos pênaltis e o time de José Mourinho não conseguiu mostrar a mesma competência do jogo, no qual reverteu enorme desvantagem. O Rangers fez 3 a 2, com Tavernier, Cerny e Lawrence. Tadic, o brasileiro Fred e Yandas desperdiçaram as cobranças dos gregos.