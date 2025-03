Thunder derrota Boston Celtics e garante uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste da NBA

O armador também comentou sobre o fato de a equipe já estar garantida nos playoffs e da disposição mostrada diante dos Celtics, que contou com uma arena repleta de torcedores.

"Significa que evoluímos em relação ao ano passado. Você se esforça, investe tempo e demos um passo na direção certa. A equipe se portou muito bem na casa deles, mas temos muito mais a fazer daqui para frente", disse o astro da partida.

Além de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma contou também com a ajuda de Chet Holmgren. Ele encerrou o confronto com 23 pontos, 15 rebotes e ajudou a ganhar a briga no garrafão.

Pelo lado dos Celtics, o destaque ficou por conta de Jayson Tatum. Com a pontaria precisa, ele foi o maior pontuador de sua equipe (33) e deu muito trabalho para a marcação rival com sua presença nas ações ofensivas.

A derrota não tira o brilho da atual campanha dos atuais campeões da NBA. Com 47 vitórias em 66 partidas, a equipe aparece em segundo lugar na Conferência Leste e só fica atrás do Cleveland Cavaliers.

Em uma rodada que teve mais oito partidas, o New York Knicks contou com o sangue frio de Mikal Bridges. Ele acertou uma cesta de três no estouro do cronômetro e garantiu à sua equipe a vitória sobre o Portland Trail Blazers por 114 a 113 no Moda Center.