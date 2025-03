Só final da Sula evitaria 'rombo' no Corinthians após queda na Libertadores

A eliminação do Corinthians para os equatorianos do Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Copa Libertadores foi um duro golpe não só para os torcedores, mas também para as finanças do clube. Sem chegar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América, o time do Parque São Jorge corre o risco de encerrar o ano com um "rombo" de R$ 23 milhões em seu orçamento. A única chance de o time evitar o prejuízo seria atingindo a final da Sul-Americana.

A diretoria corintiana previa que o time chegasse pelo menos às oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube garantiria US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 mi) em premiação no torneio. Com a queda na terceira fase, o Corinthians levou somente US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Agora, o clube vai disputar a Copa Sul-Americana, entrando diretamente na fase de grupos. Desta maneira, já garante R$ 900 mil (R$ 4,5 milhões), amenizando o prejuízo. Cada vitória nesta etapa da competição também vai render US$ 115 mil (R$ 575 mil) ao clube.