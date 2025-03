Rivaldo diz que Neymar tem espaço no Barça e vê Raphinha como Bola de Ouro

Mesmo com o pequeno embate com o artilheiro da seleção brasileira por conta de um episódio do podcast de Romário há algumas semanas, Rivaldo não poupou elogios a Neymar e a sua atuação em campo em entrevista recente. O ex-jogador também comentou sobre Vinicius Jr e o seu ano de destaque pelo Real Madrid e elegeu Raphinha como o melhor jogador atualmente no mundo.

À Betfair, o Bola de Ouro de 1999 afirmou que Neymar, atualmente no Santos, teria espaço para retornar ao Barcelona - clube em que o próprio Rivaldo fez história. Antes de voltar ao Brasil, o meia santista foi especulado no time catalão.

"Ele ainda tem 33 anos, acho que ainda poderia jogar sim. Neymar fez história dentro do clube, mas a forma como saiu deixou a torcida chateada porque todos gostavam dele lá. Mas, se ele mantiver o que estamos vendo no Santos, fazendo gol e ganhando ritmo, ainda tem espaço em qualquer time do mundo", disse o ex-atleta. "Tudo depende do Neymar e também do próprio Barcelona nesta reta final da temporada. É um grande jogador".