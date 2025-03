Ramón Díaz destaca 'caráter' do Corinthians, mas lamenta queda na Libertadores: 'Dói muito'

O técnico também comentou a atuação de Memphis Depay, um dos jogadores mais importantes do elenco. "Memphis estão sendo protagonista, não só ele, mas todo o grupo. Equipe está crescendo. Às vezes encontra dificuldades nas conclusões. Mas estamos contentes com as apresentações do Memphis. Hoje a equipe entregou a vida, mas não pudemos passar e isso dói."

Ramón deixou no ar a possibilidade de não escalar o time titular diante do Palmeiras no Allianz Parque. "Jogadores são seres humanos e o desgaste sempre aparece. Chega uma hora que não estará 100% pelo esforço. A exigência é grande em uma equipe como o Corinthians, precisa ter competência pelos torneios que joga, sei que primeira vez uma série constante, mas não estou reclamando de nada. Tem o calendário e temos de respeitá-lo."