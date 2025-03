Portuguesa vive novo imbróglio e vai à Justiça para manter investidores que apoiam o fim da SAF

O Estadão apurou que essa esquiva do COF com o tema da SAF no encontro é vista como uma manobra política para atrasar a homologação. Marcos Lico, que é filho de Ilídio Lico, ex-presidente da Portuguesa e uma figura histórica no clube, não queria referendar o processo e só aceitou após pressão que poderia levar a Portuguesa a decretar falência.

A torcida organizada Leões da Fabulosa se manifestou em nota oficial e prometeu pressionar o encontro do COF. "Fomos informados de que não será colocado em pauta nenhum assunto referente à SAF. O presidente do COF afirmou que, após a retificação da Assembleia, não há necessidade de novas discussões sobre o tema. Por isso, solicitamos que José Gonçalves (José Gonçalves) forneça um documento formalizando esse posicionamento", diz um trecho do texto.

A SAF concorda com a organizada e entende que não seria necessário rediscutir o contrato na reunião do COF, meses após a assinatura, mas que o órgão poderia facilitar o trâmite. Os investidores notificaram Gonçalves, o presidente Antônio Carlos Castanheira e o vice-presidente jurídico Maurício Brasileiro sobre um possível fim da parceria.

No texto, ao qual o Estadão teve acesso, é citado o risco de prejuízo financeiro a partir da conduta do COF. Sem a homologação, Portuguesa não pode registrar novos atletas nem receber cotas de televisão ou valores de premiação.

Caso haja o rompimento, o clube pode ser obrigado a ressarcir os valores já aportados até então, além de ter de pagar uma indenização por danos causados a imagem das empresas participantes. Se Tauá, Revee e XP deixarem o projeto, a Portuguesa, que tem dívida de R$ 550 milhões, terá falência decretada pela Justiça, algo que seria inédito para um time de futebol profissional.