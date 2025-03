Ponte Preta regulariza o atacante Gustavo Vintecinco para a Série C do Brasileiro

A Ponte Preta continua o seu trabalho no processo de reforçar o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o clube registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o nome do atacante Gustavo Vintecinco, que já está à disposição da comissão técnica para estrear na competição.

Além da contratação do atacante, a diretoria do time paulista está próxima de anunciar mais um reforço. O goleiro Matheus Kayser, ex-Brasiliense, está em negociações avançadas para defender a Ponte na competição nacional.

Gustavo Vintecinco tem vasta experiência no futebol paulista. Revelado pelo Santo André, ele passou por diversas equipes do interior, como XV de Jaú, Sertãozinho, Bragantino e Portuguesa Santista. Além disso, também atuou em outros clubes do Brasil, como Maringá, Centro Oeste FC, Capital-DF e Anápolis.