Memphis Depay está em má fase no Corinthians? Veja o que dizem os números do atacante

"É uma pena que não conseguimos marcar mais gols. É a dura realidade. Trabalhamos forte pela Libertadores na última temporada, mas não finalizamos o trabalho para classificar. Temos que ser melhores", afirmou Memphis, após a partida. Mesmo sem ter se destacado no confronto com o Barcelona de Guayaquil, o atacante lidera a equipe alvinegra em participações em gol nesta temporada.

As percepções negativas da torcida corintiana também passam, além do que o atacante mostrou na última temporada, pelo peso que ele se colocou em 2025, ao assumir a camisa 10 de Rodrigo Garro, em duelo com o Santos, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Desde então, foram sete partidas em que o camisa 10 esteve presente em campo. Nelas, deu cinco assistências e um gol - média de participações superior àquela que teve em 2024, com 0,85 por jogo. Nesse recorte, inclusive, o atacante holandês somou cerca de R$ 1,5 milhão em bônus previsto no contrato, ao chegar à marca de 15 participações em gol com a camisa alvinegra desde setembro.

"Futebol é isso, cada jogo é um jogo, tem um tipo de posicionamento. Tem fases. É um tipo de jogador (Memphis) que para nós é muito importante. Já, já começa a fazer os gols novamente, é uma fase que passa", afirmou Augusto Melo, na saída da Neo Química Arena, após a eliminação diante do Barcelona de Guayaquil.

Memphis deve ser confirmado, nos próximos dias, na convocação de Ronald Koeman na seleção holandesa, para as partidas contra a Espanha pela Liga dos Nações. O treinador esteve no Brasil no último mês e acompanhou a evolução do atacante com a camisa do Corinthians. Ele é, inclusive, o responsável por transformar o jogador de um centroavante - segundo maior artilheiro da história da seleção - em um atacante aberto pelas pontas. Justamente a função que Memphis adotou no Corinthians em 2025.

Com a expectativa de que Memphis retorne ao bom momento, o Corinthians junta os cacos da eliminação e se prepara a primeira partida da final do Campeonato Paulista, já neste domingo, 16, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. É a primeira vez, desde 2020, que o Corinthians chega à decisão do Estadual, enquanto o rival esteve presente nas últimas seis edições e busca o tetracampeonato, inédito na era profissional do futebol paulista.