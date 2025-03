Marcos Rocha exalta força do Palmeiras e diz que time é movido a títulos: 'Nosso motivacional'

Na luta pela conquista do tetracampeonato paulista, o Palmeiras treinou nesta quinta-feira para dar prosseguimento à preparação do técnico Abel Ferreira para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para este domingo, No Allianz Parque.

Um dos jogadores mais experiente do elenco, Marcos Rocha comentou sobre como o elenco se mantém motivado mesmo vindo de seguidas conquistas.

"Sobre recordes, marcas, sempre foi o nosso motivacional aqui dentro do clube. É o que o Abel passa para gente desde o começo da temporada, o que poderíamos alcançar como equipe, como deixar o nosso nome ainda mais forte dentro do Palmeiras", afirmou o lateral-direito.