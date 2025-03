Lucas Moura é dúvida para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Após cair na semifinal do Paulista, o São Paulo só volta a entrar em campo na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Sport. Apesar do grande tempo hábil para treinar e moldar a equipe antes de iniciar o desafio, Luis Zubeldía ainda não sabe se poderá contar com Lucas Moura no duelo.

Referência técnica do São Paulo, o jogador de 32 anos sofreu um 'forte trauma' no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A previsão de recuperação é de três a quatro semanas, e Lucas realiza trabalho intensivo de fisioterapia, a fim de ganhar tempo.

O elenco do Tricolor Paulista treinou nesta quinta-feira, e a atividade contou com a presença do zagueiro Alan Franco. Ele havia sofrido um trauma no braço esquerdo, mas está recuperado. O meia Rodriguinho também foi novidade, retornando após sofrer com dores no joelho esquerdo.