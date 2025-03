Kimmich amplia contrato com o Bayern até 2029 e completará 14 anos em Munique

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Bayern, o lateral-direito/volante alemão Joshua Kimmich, de 30 anos, acertou nesta quinta-feira a renovação do seu contrato até junho de 2029, e completará 14 anos defendendo as cores da equipe de Munique.

"Joshua Kimmich estendeu seu contrato com o FC Bayern até 30 de junho de 2029. Neste verão, fará 10 anos que o jogador de 30 anos se mudou para Munique. Nesse período, o capitão da Alemanha ganhou oito títulos da Bundesliga, a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, entre outras honrarias", oficializou o Bayern.

São incríveis 429 aparições do jogador pelo clube de Munique até o momento, com 43 gols anotados e 115 assistências distribuídas. Kimmich comemorou oito títulos do Campeonato Alemão, três Copas da Alemanha, além de vencer a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha seis vezes, o Mundial de Clubes e a Supercopa Europeia. Pela seleção da Alemanha são 97 partidas disputadas desde sua estreia, em maio de 2016, marcando sete gols - é o capitão nacional desde 2024.