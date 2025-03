Hummels é expulso no início, Roma perde do Athletic em Bilbao e se despede da Liga Europa

A Roma está fora da Liga Europa. Uma das candidatas ao título, a equipe italiana foi bastante prejudicada pela expulsão precoce do experiente zagueiro Hummels, com somente 10 minutos, e não conseguiu sustentar a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida. Em um San Mamés lotado (o estádio será palco da decisão da competição), o Athletic de Bilbao fez 3 a 1 com show de Nico Williams e buscou a virada na série, avançando às quartas de final.

A Roma se despediu, mas a cidade contará com um representante entre os oito melhores, já que a Lazio se garantiu com empate (1 a 1 diante do Viktoria Plzen), enquanto o Eintracht Frankfurt confirmou o favoritismo com goleada (4 a 1 no Ajax) e o Bodo/Glimt, mesmo perdendo (2 a 1 para o Olympiacos), também avançou para as quartas de final.

O começo da partida foi com enorme pressão do Athletic, que necessitava do triunfo para levar a definição ao menos à prorrogação após cair por 2 a 1 na Itália. Os espanhóis fizeram uma blitz inicial e abusaram das chances perdidas, sobretudo após o cartão vermelho direto para o zagueiro alemão Hummels, com somente 10 minutos.