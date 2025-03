Em noite de goleadas, Athletico-PR avança e fecha classificados para 3ª fase da Copa do Brasil

O Vila Nova, por sua vez, não deu 'sopa para o azar' e goleou o Rio Branco VN-ES, por 6 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e também avançou. Por fim, o CSA-AL fez 5 a 0 no Tuna Luso-PA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e é outro classificado para a terceira fase.

Apenas por essa classificação nesta segunda fase, o valor da premiação foi de R$ 2,3 milhões. A terceira fase vai ter a inclusão de 12 clubes pré-classificados. Os 16 confrontos serão definidos por sorteio da CBF.

CONFIRA OS RESULTADOS DE QUINTA-FEIRA:

Athletico-PR 3 x 1 Guarany-RS

CSA-AL 5 x 0 Tuna Luso-PA

Vila Nova-GO 6 x 0 Rio Branco VN-ES