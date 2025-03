Conheça o brasileiro que do anonimato foi brilhar em um torneio de elite do circuito de tênis

Ainda assim, ao lado do australiano John Patrick Smith, derrotou os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, medalhistas de prata na Olimpíada de Paris 2024. Na fase seguinte, novo triunfo, desta vez contra a dupla cabeça-de-chave número seis do torneio, os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool.

E com a vitória sobre o indiano Yuki Bhambri e o sueco Andre Goransson, Romboli classificou-se com Smith às semifinais do Masters 1000, garantiu sua melhor posição no ranking de duplas da ATP (68º lugar) e o prêmio mais alto da carreira, US$ 65 mil (mais de R$ 370 mil).

Nesta sexta-feira, para manter o sonho vivo, o brasileiro terá pela frente nas semifinais dois tenistas de destaque do circuito, o norte-americano Sebastian Korda (25º do ranking individual e 69º do ranking de duplas) e o australiano Jordan Thompson (38º do ranking individual e 11º do ranking de dupla). A partida ainda não tem horário definido.