Com Athletico-PR em ação, últimas vagas da 3ª fase da Copa do Brasil serão definidas nesta 5ª

Nesta quinta-feira, a Copa do Brasil definirá os últimos três classificados para a terceira fase, com destaque para o Athletico-PR, campeão em 2019, que busca superar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. O time rubro-negro enfrenta o Guarany de Bagé, enquanto Vila Nova e Rio Branco VN, além de CSA e Tuna Luso, também disputam vagas na próxima etapa.

O Athletico-PR aposta no fator casa para avançar na competição. Sob o comando do técnico Maurício Barbieri, o time conta com um elenco mais modesto nesta temporada, após não renovar com o experiente Fernandinho e afastar o zagueiro Thiago Heleno. As principais esperanças de gol são os atacantes Gonzalo Mastriani e Luiz Fernando. Na primeira fase, venceu o Pouso Alegre por 2 a 0.

O Guarany de Bagé, por sua vez, vive um momento histórico. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o clube gaúcho já surpreendeu ao eliminar o Altos-PI com uma vitória por 2 a 1. A equipe realizou uma campanha razoável no Campeonato Gaúcho, sendo eliminada na semifinal do Troféu Farroupilha. O confronto contra o Athletico-PR representa um marco, já que será a primeira vez que o time jogará fora do Rio Grande do Sul em uma partida oficial.