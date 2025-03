Brasileirão com redução de rebaixados ganha apoio, mas ainda passará por novas discussões

A CNC deve se reunir mensalmente, na própria sede da CBF. Além da mudança no rebaixamento, outros temas estarão na pauta para análises e possíveis aplicações. São exemplos deles uma possível proibição do gramado sintético, a redução do número de estrangeiros por clube e o fair-play financeiro.

A expectativa, porém, é que nada disso seja aplicado de maneira imediata. Atualmente, por exemplo, cada clube pode inscrever até nove estrangeiros. A ideia é respeitar os contratos em vigor. As demais mudanças também não seriam para 2026 e são somente cogitadas a partir de 2027.

ARBITRAGEM, BOLAS E RACISMO

De novidades imediatas, foram poucas as mudanças aprovadas para o Brasileirão deste ano. Nenhuma delas é exatamente nova: o comitê consultivo de especialistas internacionais de arbitragem, anunciado há um mês pela CBF; o sistema de bolas múltiplas, já utilizado no Paulistão; a paralisação do campeonato durante a disputa do Mundial de Clubes, o que era sabido, e a adoção de um protocolo de combate ao racismo.

O Brasileirão adere o protocolo antirracista implementado pela Fifa. O procedimento de três etapas consiste em cruzar os braços em forma de X para denunciar um ato de cunho racista e pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição. Jogadores e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do gesto.

Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida, Emerson Filipino Coelho compõem a nova comissão de arbitragem. Já o comitê de consultores internacionais tem o italiano Nicola Rizzoli e o argentino Néstor Pitana, que apitaram as finais da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, entre Alemanha e Argentina, e de 2018, na Rússia, entre Croácia e França, além de Sandro Meira Ricci.