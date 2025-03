Bahia supera retranca do Boston River e volta à fase de grupos da Libertadores após de 36 anos

O Bahia conquistou seu passaporte e voltará a disputar a Fase de Grupos da Libertadores depois de 36 anos. Depois de um 0 a 0 no Uruguai, no jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores, o time baiano superou a retranca do Boston River e se classificou com um triunfo por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Jean Lucas foi o autor do gol da classificação.

Na sua última participação, em 1989, o Bahia, chegou até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Internacional. Com a vaga garantida, o Bahia agora aguarda o sorteio que será realizado pela Conmebol, que acontece na segunda-feira, em Luque, no Paraguai, sede da entidade.

O Bahia deu as cartas no começo da partida. Pressionando, por pouco não abriu o placar em voleio de Everton Ribeiro que a zaga do Boston tirou em cima da linha. Depois, o camisa 10 finalizou na área e Antúnez espalmou. Jean Lucas também teve sua chance e novamente o goleiro interveio.