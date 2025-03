Bahia enfrenta Boston River em busca de classificação para a fase de grupos da Libertadores

Para o jogo desta quinta, além da força máxima, Ceni conta com o apoio da torcida para buscar a classificação. Os ingressos estão esgotados e a expectativa é de casa cheia para empurrar o Bahia rumo à vaga. Com grande experiência internacional, o meia Everton Ribeiro não escondeu o entusiasmo de poder levar o time baiano para a fase de grupos do torneio.

"Já pude jogar várias vezes essa competição tão grande que é a Libertadores. Também tenho essa bagagem, e poder passar para meus companheiros como é bom, como marca na história do jogador ser bem sucedido na Libertadores. Tento passar isso para a rapaziada e fazer essa nova história aqui no Bahia", disse Ribeiro em entrevista.

Vivendo uma semana decisiva, o Bahia deu uma pausa nos preparativos para a final do Campeonato Baiano, quando enfrenta o rival Vitória, pensando exclusivamente em avançar na Libertadores, competição que o time ficou sem disputar por 36 anos.

Do outro lado, o Boston River chega pressionado pelo desempenho no Campeonato Uruguaio, onde ocupa a parte de baixo da tabela. O treinador brasileiro Jadson Vieira confia no mesmo time que segurou o empate na ida. Os atacantes Ádamo e Guillermo López são as esperanças de surpreender em Salvador.

Mesmo diante das dificuldades na competição nacional, o Boston River teve um desempenho favorável diante do Ñublense, garantindo a classificação na fase anterior da Libertadores após vencer em casa e sustentar a vitória fora. A postura diante do Bahia deve ser a mesma, com muita pegada no meio de campo e linhas baixas, forçando bolas paradas para balançar as redes da Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA