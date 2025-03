Augusto Melo não vê eliminação do Corinthians como vergonha, defende Memphis e banca Ramón

A eliminação para o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, concretizada mesmo com vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, após derrota por 3 a 0 em Guayaquil, não foi vista como um desastre por Augusto Melo, presidente do Corinthians. Mesmo que a queda desta quarta-feira tenha sido a terceira em quatro participações corintianas na fase preliminar da principal competição da América do Sul, o dirigente usou o contexto atual para avaliar a situação.

"A gente pegou um clube em situação financeira complicada. Hoje, a gente tem um time competitivo. Faltam poucos detalhes", disse o mandatário ao ser questionado, na zona mista do estádio alvinegro, se a eliminação era uma vergonha.

"Foi um jogo bom, não era o que a gente queria, porque tivemos um problema lá. Fomos eliminados lá, e não hoje aqui. A gente tem outra final domingo. Hoje, acabou, temos que nos preocupar com domingo e enaltecer o torcedor", completou, referindo-se ao primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.