São Paulo ameaça 'abandonar' Paulistão, mas boas relações podem encaminhar reconciliação

Mesmo que o ofício formalize o descontentamento do São Paulo, a chateação com a FPF pode acabar em conciliação. O presidente são-paulino, Julio Casares, tem boa relação com Reinaldo Carneiro Bastos nos bastidores. Em janeiro, por exemplo, Casares foi secretário-geral das assembleias que aprovaram, por unanimidade, as prestações de contas da FPF. Uma pessoa que atua no conselho do clube acredita que o documento é uma forma de blefe por parte da diretoria são-paulina.

Entre os clubes, a própria relação institucional entre São Paulo e Palmeiras já se recuperou após estremecer. No Paulistão de 2024, o clube tricolor chegou a negar uma sala para a coletiva de Abel Ferreira, após Choque-Rei no MorumBis. Isso aconteceu depois de lances polêmicos em campo, que descontentaram os são-paulinos.

Naquela mesma partida, uma discussão no túnel dos vestiários rendeu uma acusação de xenofobia para Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que chamou Abel Ferreira de "português de m...". Já Casares disse que o palmeirense "apitava o Paulista". Dias depois, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo estabeleceu que Belmonte deveria pagar R$ 205 mil em multas e pedir desculpas ao treinador.

Tudo isso aconteceu entre 3 e 12 de março de 2024. Em meio a essas discussões, São Paulo e Palmeiras trabalhavam nas negociações da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). No dia 9 do mesmo mês, o bloco anunciou a venda dos direitos de transmissão das edições do Brasileirão de 2025 a 2029 com a Globo.

Coincidentemente, um dia após o polêmico Choque-Rei deste ano, Casares e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estiveram reunidos na mesma agenda nesta terça-feira, novamente por compromissos da Libra. Durante a tarde, ambos estiveram na sede da CBF, onde discutiram pautas do futebol brasileiro com o presidente Ednaldo Rodrigues. Nesta quarta-feira, ocorre o conselho técnico da Série A do Brasileirão 2025.

Entretanto, o documento ainda traz outros pontos, além da ameaça de não dar atenção ao Estadual em 2026. O São Paulo argumenta que Flavio Rodrigues de Souza teve desempenho ruim no clássico, além da marcação do pênalti. É citado, por exemplo, que o juiz deixou de apontar faltas a favor dos são-paulinos.