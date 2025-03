Sabalenka arrasa algoz de Bia Haddad e Paolini cai em Indian Wells após levar pneu

Aryna Sabalenka continua bem em sua campanha pelo inédito título em Indian Wells. A belarussa líder do ranking não tomou conhecimento da britânica Sonay Kartal, algoz da brasileira Bia Haddad na estreia, ao vencer por tranquilos 6/2 e 6/1 e se garantir nas quartas de final do WTA 1000.

Sabalenka, vice campeã em 2023 e eliminada precocemente nas oitavas de 2024, agora terá pela frente a russa Liudmila Samsonova, que surpreendeu a italiana Jasmine Paolini e chega às quartas pela primeira vez.

O jogo da líder do ranking começou com Karnal quebrando seu saque. Irritada, a belarussa soltou um grito pelo game ruim, mas devolveu a quebra logo a seguir e não teve mais sustos na partida. Foram seis pontos seguidos para abrir 1 a 0 no jogo.