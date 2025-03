Red Bull Bragantino vence nos pênaltis na Copa do Brasil; Criciúma e Novorizontino avançam

Único time de Série A do Campeonato Brasileiro a entrar em campo nesta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino sofreu, mas conquistou a classificação à terceira fase nos pênaltis, ao eliminar o São José-RS, por 4 x 2, depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Além do time paulista, Botafogo-PB, Criciúma e Novorizontino confirmaram favoritismo e também avançaram de fase.

Red Bull Bragantino, Criciúma e Novorizontino eliminaram São José-RS, Remo-PA e Operário VG-MT, respectivamente. Além deles, o Botafogo-PB também avançou, ao vencer o Concórdia-SC.

Com a classificação, o quarteto agora aguarda o sorteio da terceira fase, que contará com as entradas dos times da Libertadores, mais o campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Além da vaga, os times embolsaram mais R$2.315.250,00.