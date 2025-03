Raphinha recebe apoio da mulher após triunfo pelo Barça: 'Estava no hospital com nosso filho'

Um dos protagonistas da vitória do Barcelona sobre o Benfica ao marcar dois gols nos 3 a 1 que garantiram os espanhóis nas quartas de final da Liga dos Campeões, Raphinha recebeu uma mensagem inspiradora da sua mulher Natália Belloli Rodrigues após o confronto.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, ela destacou a dedicação do atacante que passou a manhã do dia da partida contra os portugueses no hospital em companhia do filho.

"Muito orgulho de ti meu amor desde cedo com nosso menino e mesmo assim, fez o teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional. Te amamos", diz o texto que contou ainda com uma foto do atleta e seu filho Gael.