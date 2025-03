Ponte Preta renova com volante Dudu e continua reforçando elenco para a Série C

A Ponte Preta anunciou a renovação do contrato do volante Dudu, de 25 anos, até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube chegou a um acordo com o Vitória para a permanência do jogador, que já disputou nove partidas pelo time alvinegro e marcou um gol.

Além da renovação, a Ponte segue se movimentando no mercado e já oficializou três reforços para a disputa da terceira divisão nacional: o zagueiro Danrlei Santos, ex-Crac, e os atacantes Diego Tavares, ex-Paraná, e Gustavo Vintecinco, ex-Goiânia.

A diretoria da Ponte também está próxima de acertar a contratação do goleiro Matheus Kayser, que defendeu o Brasiliense em 24 partidas, sendo 12 nesta temporada. O arqueiro tem passagens por Luverdense, Ceilândia e Vila Nova e deve ser mais uma opção para o setor defensivo da equipe.