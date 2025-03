Leclerc destaca 'impacto positivo' com chegada de Lewis Hamilton na Ferrari

O monegasco Charles Leclerc afirmou nesta quarta-feira (12) que a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton à Ferrari trouxe uma mudança "super positiva" em todos os setores. Ele disse que a equipe está mais concentrada em torno do trabalho e relacionou essa mudança ao novo companheiro.

Depois que a escuderia italiana revelou o seu carro de 2025 em fevereiro deste ano, Leclerc comentou sobre o trabalho do diretor da equipe, Fred Vasseur e afirmou que o nível emocional no ambiente é o melhor possível.

"Senti que no passado talvez fôssemos um pouco mais afetados pelo que estava acontecendo ao redor da equipe. Com presença de Hamilton, agora focamos mais no nosso trabalho e não nos preocupamos com o que vem de fora", afirmou.