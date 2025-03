João Fonseca supera dores na coxa e vence Pavel Kotov na estreia em Phoenix

Com dificuldade para conseguir acompanhar a movimentação do rival, Kotov foi cometendo erros não forçados e virou presa fácil para as paralelas de Fonseca, que não teve dificuldade em fechar a primeira parcial em 6/2.

No intervalo entre a primeira e a segunda parcial, o jogo teve uma pausa a pedido de Fonseca. Após a disputa do primeiro game, que teve Kotov confirmando seu serviço, uma nova interrupção foi solicitada pelo brasileiro, que foi atendido pelo fisioterapeuta.

Com uma proteção na coxa esquerda, ele deu prosseguimento ao confronto, quebrou o serviço do rival no terceiro game e voltou a abrir vantagem minando a confiança do tenista russo.

Com um jogo solto e batendo muito forte do fundo da quadra, Fonseca administrou a segunda parcial e definiu o duelo venceu o segundo set por 6/4.