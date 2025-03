Grupo dono de City e Bahia tem prejuízo de mais de R$ 7 bilhões desde 2013

O City Football Group, conglomerado que possui Manchester City, Bahia e outros clubes ao redor do mundo, acumula um prejuízo de R$ 7,3 bilhões desde sua criação, em 2013. Os números foram revelados pelo portal The Athletic.

O grupo não teve resultados positivos em nenhuma temporada e nos últimos três anos, os prejuízos foram de mais de R$ 750 milhões. O Manchester City é o único time que gerou lucro e foi responsável por 77% do faturamento da empresa na temporada 2023/24, com receitas de mais de R$ 5,3 bilhões.

Os demais clubes que pertencem ao City Football Group apresentam receitas bem mais modestas do que as do Manchester City. O Girona, terceiro colocado da última edição de La Liga, faturou cerca de R$ 450 milhões na temporada passada; o New York City, mais de R$ 345 milhões; o Bahia, cerca de R$ 235 milhões; o Palermo, da Itália, mais de R$ 138 milhões; e o Troyes, da França, mais de R$ 84 milhões.