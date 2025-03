Grêmio passa novo sufoco, mas ganha nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Grêmio novamente passou sufoco na Copa do Brasil, mas conseguiu avançar à terceira fase. Nesta quarta-feira, visitou o Athletic-MG em São João del Rei (MG) e, após empate por 3 a 3, venceu uma acirrada disputa de pênaltis, por 8 a 7. O time gaúcho jogou com um a menos no segundo tempo e a partida teve dois gols nos últimos minutos.

Na primeira fase, o time gaúcho já tinha sofrido e também só eliminou o São Raimundo-RR nas penalidades, após empate por 1 a 1. Além disso, perdeu a primeira final do Campeonato Gaúcho para o Internacional, por 2 a 0, no último fim de semana. Assim, buscava uma classificação tranquila para ganhar confiança, o que não aconteceu.

Logo aos três minutos, David Braga abriu o marcador para o Athletic. Apesar do susto, o Grêmio reagiu rápido e virou o placar com gols de Braithwaite, aos 11, e João Lucas, aos 21. Mas pouco antes do intervalo Luan Cândido levou o segundo amarelo e deixou o time tricolor com um jogador a menos.