Flamengo e Fluminense iniciam quinta final em seis anos no Campeonato Carioca

Dominantes no Rio de Janeiro nos últimos anos, Flamengo e Fluminense voltam a protagonizar a final do Campeonato Carioca em 2025. Os times decidiram o título em quatro das últimas cinco edições. A única exceção foi na temporada passada, quando o time rubro-negro enfrentou o Nova Iguaçu e faturou a taça. O primeiro Fla-Flu da final será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, com mando de campo tricolor. No domingo, às 16h, fazem o confronto decisivo no mesmo local. Como de costume, o estádio deverá ter excelente público, já que até a tarde de terça-feira, quase 30 mil ingressos tinham sido comercializados.

Um dos principais clássicos do futebol brasileiro, as últimas edições do Fla-Flu refletem o equilíbrio entre os times. Nas quatro finais anteriores, cada um venceu duas vezes: Flamengo em 2020 e 2021 e o Fluminense em 2022 e 2023. O time rubro-negro é o maior campeão carioca, com 38 títulos, enquanto o adversário tricolor tem 33 e quer encurtar a distância.

A data e horário do segundo jogo foi alvo de polêmica entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), clubes e detentoras dos direitos de transmissão (Band e Globo). A Globo preferia o jogo no sábado, mas cedeu para domingo. Entretanto, apesar do pedido dos clubes para o jogo ser realizado às 17h45 por conta do forte calor no Rio, a definição foi para as 16h.