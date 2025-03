Flamengo derrota Fluminense por 2 a 1 e fica perto do título carioca

O Flamengo concentrou suas jogadas pela direita, onde Gerson surgiu como boa opção. E o primeiro gol do jogo veio os cinco minutos, com Wesley, que arriscou chute cruzado de fora da área, surpreendendo o goleiro Fábio: 1 a 0.

Apesar da vantagem no placar, o Flamengo se manteve no campo ofensivo, inibindo qualquer possibilidade de contra-ataque do Fluminense.

A partir dos 15 minutos o Fluminense passou a tocar melhor a bola, sob a orientação de Arias, mas não conseguiu finalizar na meta de Rossi.

A primeira chance tricolor só surgiu aos 31 minutos. Depois de um 'perde-ganha' incrível na intermediária do Flamengo, Arias surgiu livre diante de Rossi, mas errou o alvo de forma incrível, perdendo a chance de empatar.

O primeiro tempo termina com muita disputa pela bola, mas com poucas oportunidades de gol, talvez frustrando a expectativa do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, presente nos camarotes do Maracanã.

O Flamengo teve o mesmo domínio da bola no começo da etapa final, mas, sem objetividade, não incomodou o goleiro Fábio. Aos oito minutos, o goleiro do Fluminense se recuperou da possível falha no gol do Flamengo, ao fazer uma bela defesa na finalização de Arrascaeta. Aos 14, foi a vez de Luiz Araújo testar o goleiro adversário.