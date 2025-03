Corinthians vence Barcelona e mostra que podia mais, mas cai pela 3ª vez na pré-Libertadores

Tolima em 2011, Guaraní do Paraguai em 2020 e Barcelona de Guayaquil em 2025. Em quatro participações do Corinthians na pré-Libertadores, três quedas, a última delas nesta quarta-feira, quando o time alvinegro foi eliminado mesmo vencendo o Barcelona por 2 a 0, na rodada de volta da fase derradeira por vaga na etapa de grupos do torneio continental. O triunfo de nada adianta porque, no Equador, os corintianos foram derrotados por 3 a 0, em exibição muito abaixo do que se esperava da equipe.

Em termos continentais, a equipe comandada por Ramón Díaz passa a se preocupar agora com a Copa Sul-Americana. Há, entretanto, uma grande missão a se encarar nos próximos dias. No domingo, o compromisso é um clássico com o Palmeiras, pelo jogo de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque, às 18h30. A decisão será em Itaquera, dia 27.

Em sintonia com a torcida, o Corinthians fez o que tinha de fazer desde os primeiros segundos da partida, não à toa chegou com perigo em menos de um minuto, em lance no qual Yuri Alberto cabeceou para fora. A equipe equatoriana mal tocava na boa e observava o avanço corintiano, que muitas vezes não se desenrolava perfeitamente, mas era indício de uma postura totalmente diferente da que foi vista na derrota sofrida no Equador.