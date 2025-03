Corinthians joga últimas fichas para espantar 'fantasmas' na Libertadores

Tudo isso na mesma semana em que enfrenta o Palmeiras pela rodada de ida da final do Paulistão, domingo, no Allianz Parque. Caso não cumpra a missão deste meio de semana, terá de disputar a Copa sul-americana.

O Corinthians está em sua quarta participação em Pré-Libertadores. Nas três anteriores, somou dois traumas e uma classificação tranquila. Em 2011, teve de lidar com um turbilhão, ao empatar sem gols no Pacaembu e perder por 2 a 0, na Colômbia, para o Tolima. Os principais desdobramentos da eliminação foram a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno e a manutenção do treinador Tite, mesmo sob grande pressão. No mesmo ano, o time seria campeão brasileiro, antes de vencer a Libertadores de 2012.

Novamente sob o comando de Tite, em nova passagem pelo clube do Parque São Jorge, os corintianos não sofreram para passar pela fase preliminar do torneio continental em 2015. Golearam o Once Caldas por 4 a 0 na Neo Química Arena e empataram por 1 a 1 fora de casa para garantir a classificação.

Quando voltou à Pré-Libertadores, em 2020, mais uma queda traumática, com derrota por 1 a 0 para o Guaraní, no Paraguai, e vitória por 2 a 1 em Itaquera. Na época, o gol fora de casa ainda valia como critério de desempate, por isso a equipe alvinegra acabou eliminada. Hoje em dia, a mesma combinação de resultados levaria a decisão para os pênaltis.

Todo o contexto tem influenciado o ambiente interno no Parque São Jorge. Cientes do impacto que mais uma eliminação precoce na Libertadores traria, os jogadores foram tomados por emoções afloradas ainda no intervalo da partida de ida contra o Barcelona e discutiram de forma pesada, a ponto de o gerente de futebol Fabinho Soldado intervir para acalmar os ânimos.

A atmosfera se estabilizou, com ajuda da vitória por 2 a 1 sobre o Santos na semifinal do Paulistão, mas a pressão ainda é grande, e o elenco sabe disso. "Sei o que é o Corinthians, sei como a gente vive da maneira que transmitem essa paixão para nós. Só agradecer ao torcedor, quarta-feira é guerra", disse Rodrigo Garro depois do clássico do final de semana.