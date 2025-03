Cavaliers buscam virada sobre os Nets e emplacam 15ª vitória seguida na NBA

No jogo, os anfitriões descontaram uma desvantagem de 18 pontos no segundo tempo para levar a melhor sobre os Nets. Apesar do excelente momento no torneio, Garland pôs um freio na empolgação.

"Não encaramos os jogos da temporada regular de ânimo leve, mas a realidade é que não ganhamos nada. O principal foco é tentar manter esse ritmo no decorrer do campeonato", afirmou o astro do confronto.

O treinador Kenny Atkinson valorizou a fase, mas alertou que coisas mais importantes precisam ser conquistadas ainda. "Ganhar 15 jogos seguidos a esta altura do torneio exige fadiga, então realmente é um grande feito. Mas queremos coisas maiores", afirmou.

Já o Brooklyn Nets, que chegou a ter o sentimento de que venceria na casa do rival, não vive um bom momento. Com apenas 22 vitórias até aqui, a franquia aparece na 13ª colocação do lado Leste. Cam Thomas, com 27 pontos, foi o maior pontuador da equipe.

Em uma rodada que apresentou com mais três partidas, o Indiana Pacers contou com a precisão de Tyrese Haliburton para obter uma vitória apertadíssima sobre o Milwaukee Bucks por 115 a 114 no Gainbridge Fieldhouse.

O armador acertou uma cesta de três e completou a jogada de quatro pontos ao acertar o lance livre a que tinha direito (havia sofrido falta de Giannis Antetokounmpo) restando pouco mais de três segundos para o encerramento do embate. O atleta, que havia perdido os três últimos jogos por lesão, deixou a quadra com 14 pontos e dez assistências. De quebra, levou os Pacers ao quinto lugar na Conferência Leste, uma posição abaixo dos Bucks.