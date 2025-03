Alexander-Arnold vira dúvida do Liverpool para final da Copa da Liga Inglesa

Não bastasse a dor pela eliminação para o Paris Saint-Germain na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Arne Slot, do Liverpool, vai ter de administrar outro problema às vésperas da decisão da Copa da Liga Inglesa. O defensor Trent Alexander-Arnold sofreu uma lesão no tornozelo já no fim do confronto desta terça-feira e teve de ser substituído.

Num tom preocupante, o próprio treinador considerou improvável a presença do titular para o jogo decisivo diante do Newcastle neste domingo, em partida que será realizada no estádio Wembley.

"Pelo que escutei de pessoas que viram as imagens, não pareceu algo leve. O Trent precisou ser substituído e isso não é bom. Eu vou ficar surpreso se ele estiver à disposição para atuar domingo", afirmou.