São Paulo usa redes para criticar pênalti marcado: 'Arbitragem 1 x 0 São Paulo'

A diretoria do São Paulo demonstrou toda a sua revolta com o pênalti marcado a favor do Palmeiras, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, ao postar em suas redes sociais uma crítica à atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

"Fim de jogo: Arbitragem 1 x 0 São Paulo. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista", escreveu o clube tricolor, referindo-se ao lance no qual foi marcado pênalti de Arboleda em Vitor Roque.

O atacante Calleri, que teve pelo menos duas boas chances de marcar na partida, também estava bastante nervoso na entrevista após a partida ainda dentro do gramado. "Foi mais um jogo truncado, a gente errou uma saída de bola. Com todo respeito ao juiz, o cara se jogou na área. O Palmeiras ganhou, São Paulo foi derrotado."