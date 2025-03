Santos empresta volante Sandry ao Athletic após desistir da vinda de Thiago Maia

Fora da decisão do Campeonato Paulista e com o elenco praticamente pronto para a disputa do Brasileirão, o Santos resolveu emprestar o jovem volante Sandry ao Athletic, de São João del Rei, em Minas Gerais, mesmo após anunciar o fim das negociações por Thiago Maia.

Fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que aguarda ansiosamente a liberação do importante reforço de Zé Rafael - trata lesão nas costas -, Sandry terá oportunidade de ganhar mais experiência no Athletic para quando voltar, conseguir mais espaços na equipe da Vila Belmiro.

Nos últimos jogos do Santos, Caixinha mudou sua dupla de marcação, com João Schmidt sendo o primeiro volante e com o meia Gabriel Bontempo atuando um pouco mais recuado, deixando os experientes Diego Pituca e Tomás Rincón como opções na reserva. Contratado do Palmeiras, Zé Rafael vai ser o titular absoluto no Brasileirão, o que reduziu ainda mais o espaço para Sandry.