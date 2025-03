Red Bull Bragantino enfrenta São José para garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, a Copa do Brasil prossegue com os confrontos da segunda fase, destacando-se o embate entre Red Bull Bragantino e São José-RS, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time de Bragança, único representante da Série A a entrar em campo nesta data, busca se reerguer após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista diante do Santos.

Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o Bragantino ainda busca consolidar seu estilo de jogo, especialmente com a recente chegada de reforços como o atacante Isidro Pitta. O paraguaio, destaque no Cuiabá na temporada anterior, ainda não repetiu as atuações que o tornaram uma promessa no cenário nacional. A expectativa é que, com mais entrosamento, Pitta reencontre seu melhor futebol e contribua efetivamente para a equipe.

Além disso, o clube monitora a situação envolvendo a possível transferência de Lucas Evangelista para o Palmeiras. Embora alguns problemas clínicos tenham sido detectados nos exames médicos, nada indica que a negociação será frustrada. Caso concretizada, essa transação pode viabilizar a chegada do zagueiro Naves e do volante Fabinho ao Bragantino, fortalecendo o elenco para as competições do ano.