Raphinha marca duas vezes, Barcelona bate Benfica e se garante nas quartas da Liga dos Campeões

O primeiro tempo do duelo entre espanhóis e portugueses iniciou em alta voltagem. Com dez minutos de jogo a rede balançou com um gol em alto estilo. Lamine Yamal pegou a bola na direita, foi "entortando" seus marcadores e, ao entrar na área, serviu um belo passe para Raphinha só escorar para fundo das redes.

A resposta, no entanto, foi imediata. No minuto seguinte, em cobrança de escanteio da esquerda feita por Andreas Schjelderup, Otamendi cabeceou firme na pequena área para empatar o confronto.

O começo frenético foi apenas um aviso do que estava por vir. Ao invés de se abater, o clube catalão seguiu na sua postura ofensiva. E após perder outra boa oportunidade com Dani Olmo, Yamal voltou a brilhar.

Com liberdade para dominar e partir, a joia do Barça carregou a bola da direita para o meio, teve espaço para o chute e finalizou com extrema categoria para vencer o goleiro Trubin e fazer 2 a 1 para os anfitriões aos 26, minutos.

A vantagem no placar fez o Barcelona se sentir ainda mais à vontade em termos de criação. Sem conseguir encaixar a marcação, o Benfica se encolheu e assumiu a estratégia de apenas buscar os contra-ataques.

Desta vez, porém, se deu melhor quem buscou mais o ataque. Já no fim do primeiro tempo, Álex Balde lançou Raphinha no lado esquerdo. O brasileiro entrou na área, finalizou cruzado, e anotou o seu segundo tento no duelo: 3 a 1 e festa nas arquibancadas aos 41 minutos.