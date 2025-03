Ramón Díaz estuda estratégia para desafiar Palmeiras no primeiro jogo Campeonato Paulista

Definidas as datas dos dois confrontos das finais do Campeonato Paulista, o técnico Ramón Díaz tem como desafio agora armar o Corinthians para o primeiro jogo decisivo do Estadual. O comandante argentino vai aproveitar os treinos da semana para definir o esquema a ser utilizado.

Após superar o Santos em um jogo bastante disputado na Neo Química Arena, Díaz vai trabalhar em duas frentes: primeiro ver os atletas que estão menos desgastados para poder colocar em campo um time competitivo. A outra missão é buscar neutralizar os pontos fortes do Palmeiras.

Para segurar a pressão que o adversário deve imprimir por contar com a força das arquibancadas, o treinador vai apostar em um meio-campo com pegada forte. A ordem vai ser diminuir os espaços para não ceder contra-ataques.