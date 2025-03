Presidentes de clubes da Libra e da LFU debatem união dos blocos e combate ao racismo

Dirigentes de clubes da Libra e da Liga Forte União (LFU) se reuniram no Rio, na manhã desta terça-feira. O encontro foi promovido pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e contou com representantes de 19 clubes dos dois blocos, que dividem a comercialização dos direitos de transmissão do futebol brasileiro.

A reunião debateu interesses dos dois blocos, no sentido de uma possível unificação no futuro. Atualmente, os dois grupos dividem os clubes do Brasil, mas já ensaiam uma aproximação, como a venda conjunta para os direitos de transmissão da Série B.

A conciliação começa a se desenrolar depois da conclusão das vendas dos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Como o Estadão mostrou, a Libra foi responsável pela criação de um comitê de integração de ligas para "acelerar o debate" sobre o desenvolvimento de uma liga unificada no Brasil.