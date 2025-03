Presidente da FPF comenta pênalti para o Palmeiras: 'Se o Rafael chuta, não acontece nada'

Alisson, do São Paulo, concordou, em conversa com os jornalistas na zona mista logo após a partida. O jogador disse que não houve erros até o lance polêmico. "Ele só falou que o VAR já tinha chegado e já tinha confirmado o pênalti", relatou o são-paulino, sobre o que disse o árbitro aos jogadores.

O presidente da FPF ainda deu sua interpretação da situação, dizendo entender o São Paulo. "Um toque existe. A gente garantir que aquele toque foi suficiente para desequilibrar o atacante é uma interpretação. Dois (árbitros) Fifa, um no campo e um na cabine, entenderam que foi suficiente. Mas é algo que me entristece, porque eu entendo a mágoa do torcedor e da diretoria são-paulina. É um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse, alguém ia ficar em desagrado."

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Paulistão neste domingo, no Allianz Parque. O Corinthians busca o 31° título, enquanto o Palmeiras tenta alcançar o 27° e um tetracampeonato inédito na era profissional. Esta também será a primeira vez, desde 2020, que os clubes se enfrentam em uma final estadual.