Paris Saint-Germain bate Liverpool nos pênaltis e leva vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Na disputa por pênaltis, o PSG saiu na frente com Vitinha, mas Salah empatou. Gonçalo Ramos, que entrou só para as cobranças, acertou o canto e recolocou os visitantes na frente. Darwin Nuñez foi o primeiro a falhar na segunda tentativa dos ingleses. Dembelé, autor do gol no tempo normal, fez 3 a 1. Curtis Jones também errou e piorou a situação. Doué cobrou, fez a quarta cobrança e garantiu a vaga.

No tempo normal, em Anfield, emoções aconteceram desde o início para os torcedores das duas equipes. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida, a equipe francesa logo balançou a rede do rival. Dembelé iniciou a ofensiva com um belo passe na direita para Barcola.

O atacante engatou a quinta marcha e cruzou rasteiro na pequena área. Konaté deu o carrinho para fazer o corte, mas acabou tirando o goleiro Alisson do lance. Mais esperto na jogada, Dembelé chegou primeiro na bola e tocou para o gol vazio colocando os visitantes na frente com apenas 11 minutos.

A busca pelo gol, desde cedo, foi a tônica do encontro. Se Donnarumma teve que trabalhar em chute de Konaté, o goleiro do Liverpool também apareceu bem ao se atirar aos pés de Barcola e evitar o que seria o segundo gol dos franceses.

Apático, o Liverpool esteve perto de ir para o intervalo perdendo de mais. Dembelé perdeu gol incrível ao adiantar a bola na pequena área e permitiu a defesa de Alisson. Depois, Kvaratskhelia quase acertou o travessão.

No segundo tempo, o jogo ganhou contornos dramáticos com o PSG pressionando e o Liverpool tendo dificuldade em se impor. Aos nove minutos, a rede até balançou em favor dos ingleses, mas o gol foi anulado por impedimento de Luiz Díaz.