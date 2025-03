Nocauteador Andrés Gregório coloca em jogo título latino-americano dos supermoscas em Sorocaba

Um dos melhores talentos do boxe brasileiro se prepara para retornar aos ringues. Trata-se do peso super-mosca (até 52,163 quilos) Andrés Gregório, que vai colocar em o título latino-americano, versão Associação Mundial de Boxe (AMB) diante do venezuelano Victor Mamute, em 12 de abril, na Arena Tempermax, em Sorocaba.

Aos 26 anos, Gregório, natural de Guarulhos, é daqueles lutadores que todos os golpes são bem aplicados. Ele já começa a luta sabendo a distância que precisava ficar de seu adversário e a pancada é sempre forte. Ele é um dos poucos nocauteadores do pugilismo nacional.

Com 12 vitórias (todas por nocaute) e um empate, Gregório tem potencial para colocar seu nome no cenário internacional e já está em 11º no ranking da AMB. A manutenção do título latino-americano vai garantir grandes desafios no exterior em breve.