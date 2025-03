Migrar para a Concacaf é possível para Palmeiras e demais clubes brasileiros?

Cada caso é avaliado individualmente, junto de suas particularidades, como ocorreu com a Austrália e Israel, por exemplo. As duas nações competem fora de seus continentes, tanto no âmbito de seleções quanto no de clubes, por motivos diferentes.

Os australianos trocaram a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) por questões de competitividade, já que a seleção do país sempre se sobressaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a exemplo da goleada por 31 a 0 sobre a Samoa Americana em 2001. A troca de confederação se deu em 2005.

Outro caso é o de Israel, que disputa as Eliminatórias Europeias e tem seus clubes na Liga dos Campeões e Liga Europa, por causa dos conflitos que nutre no Oriente Médio, especialmente com a Palestina.

QUAIS OS PASSOS PARA A CBF TROCAR DE ASSOCIAÇÃO?

Para clubes brasileiros se associarem a Concacaf, a CBF teria, primeiro, de pedir para deixar a Conmebol. De acordo com o estatuto da entidade sul-americana, a desfiliação voluntária é permitida desde que a federação solicitante comunique a decisão seis meses antes do fim do calendário anual de competições. Também se exige o cumprimento de "obrigações pendentes com a Conmebol ou outras associações membros" e a "ratificação da decisão perante Congresso".

O estatuto da Concacaf, por sua vez, permite a filiação de federações fora de seu alcance geográfico, mas deixa claro que a Fifa é soberana na tomada de decisão. "Uma associação que esteja fora da região geográfica da Concacaf pode ser admitida como membro desde que não seja membro de nenhuma outra confederação. No entanto, tal admissão de membro à Concacaf deve estar de acordo com os estatutos da Fifa," diz o texto.