Médicos acusados de negligência na morte de Maradona começam a ser julgados na Argentina

De acordo com a Câmara de Apelações e Garantias de San Isidro, os profissionais acusados não cumpriram com suas funções médicas, ao mesmo tempo que tinham consciência de que os demais envolvidos faziam o mesmo, "causando o desfecho fatal do paciente que, de outra forma, poderia ter sido evitado".

O mesmo documento também indica que os médicos deixaram o paciente "desamparado e abandonado a própria sorte" e que "todos foram solidariamente responsáveis" pelo caso.

A expectativa é de que o julgamento dure por meses, sendo encerrado próximo a julho. Cerca de 120 testemunhas serão ouvidas neste período, dentre familiares do falecido, outros médicos que cuidaram dele ao longo da vida e funcionários do ex-jogador.

Em 25 de novembro de 2020, o antigo camisa 10 argentino faleceu em decorrência de um edema pulmonar, consequência de uma insuficiência cardíaca. Dias antes, Maradona havia operado um hematoma na cabeça e, por isso, estava passando por uma internação domiciliar.